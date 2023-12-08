3 ظواهر جوية تضرب البلاد خلال ساعات.. «الأرصاد» تحذر من طقس اليوم

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس لطيف نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، ويكون بارد ليلا على أغلب الأنحاء.

3 ظواهر جوية تضرب البلاد اليوم

أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنتشر الشبورة المائية على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم الجمعة

ولفتت هيئة الأرصاد الجوية إلى أماكن سقوط الأمطار اليوم، إذ تكون متوسطة ورعدية أحيانا بنسبة 50% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تمتد خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر، بنسبة حدوث 40% تقريبا على فترات متقطعة، ويصحبها نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

وجاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 15 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 09 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 27 والصغرى 13 درجة مئوية.