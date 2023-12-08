المشرف على مبادرة «بستان الإبداع» يكشف تفاصيل زيارة مصنع غزل المحلة

كشف الناقد محمد كمال المشرف على مبادرة «بستان الإبداع»، عن تفاصيلها، موضحًا أنهم زاروا مصنع غزل المحلة والنسيج أمس، لتعزيز الإبداع والفن لدى الأطفال المصريين.

أضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي: «تدشين المبادرة بهدف زيادة الوعي عند الطفل المصري، وأي وطن يحتاج إلى طاقة إنتاجية كبيرة وسلاح للدفاع عنه، إضافة إلى زيادة وعي الطفل لتأسيس مستقبل لهذا الوطن».

أي دولة تحتاج إلى ظهير ثقافي

وتابع: «أي دولة في حاجة إلى ظهير ثقافي وهو يحتاج إلى وعي طفولي يفتح الآفاق لمستقبل الوطن، أما محطة الأمس فكانت التاسعة من المشروع، وألقيت محاضرة عن تاريخ المحلة وما قدمته المدينة من نجوم في الثقافة والفنون والرياضة».

الطفل المصري يتمتع بدرجة كبيرة من الوعي

أوضح: «الطفل المصري على درجة عالية جدا من الوعي بقضايا الوطن، وكل الأطفال في المبادرة كانوا متضامنين مع فلسطين ودعموا الاستقلال الاقتصادي والمقاطعة، ومن هنا تأتي أهمية الورشة والمحاضرة».