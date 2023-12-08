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محافظ الغربية يتفقد لجان الانتخابات الرئاسية في المحلة الكبرى

كتب:

رفيق محمد ناصف
06:00 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الانتخابات الرئاسية بالغربية

الانتخابات الرئاسية بالغربية

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المقرات الانتخابية في للاطمئنان على جاهزيتها وتوافر كافة التيسيرات اللازمة لتسهيل إدلاء الناخبين بأصواتهم، وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

المحافظ يتابع اللجان

تابع محافظ الغربية تجهيز اللجان العامة بشركة مصر للغزل والنسيج وتجهيز مقرات المبيت بمدرسة الأمل الثانوية الفنية للصم وضعاف السمع ومدرسة صقر قريش الإعدادية المشتركة، مدرسة الأمل للصم والبكم، مدرسة المحلة الرسمية للغات، للتأكد من جاهزية أماكن مقرات المبيت الخاصة بأفراد قوات التأمين المشاركة في الانتخابات الرئاسية وتوفير كافة سبل الراحة لهم.

واختتم المحافظ جولته بتفقد لجنة المغتربين بموقف المحلة الكبرى، وذلك لإتاحة الفرصة أمام المغتربين من العاملين بالمحافظة للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 10 و11 و12 ديسمبر، من الساعة 9:00 صباحا حتى الساعة 9:00 مساءً.

المشاركة الانتخابية 

وحث الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المواطنين على المشاركة في الانتخابات وممارسة حقهم الدستوري، مؤكدا أن المشاركة في الانتخابات واجب وطني على الجميع وعلى المواطن أن يدرك أن مشاركته لها دور إيجابي في مسيرة الوطن الديمقراطية.

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