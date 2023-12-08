«صحة الدقهلية»: الكشف على 1328 مريضا في قافلة بقرية كفر بدواي

أعلن الدكتور شريف مكين، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم قافلة طبية علاجية استثنائية، مشاركة ودعما للمبادرة الرئاسية «أنت الحياة»، واستهدفت قرية كفر بدواي التابعة لمركز المنصورة، وذلك تحت إشراف الدكتور علياء أبو السعود منسق عام القوافل.

توقيع الكشف على 1328 مريضا

وجرى توقيع الكشف على 1328 مريضا، وضمت 9 عيادات منها « 2 باطنة، أطفال، جراحة، أسنان، نساء وتنظيم أسرة»، و3 عيادات من مستشفيات جامعة المنصورة شملت «أنف وأذن، جلدية، عظام»، في إطار التعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وجاء بيان القافلة عن عدد الحالات التي تم الكشف عليها «الباطنة 291، العظام 152، الأطفال 183، النساء وتنظيم الأسرة 149، الجلدية، 149، الأسنان 123، أنف وأذن 112الجراحة 169 حالة»، كما جرى إجراء عدد 177 تحليلاً مختلفاً للمرضى، فضلاً عن فحوصات لـ158 مريضاً ضمن مبادرة الكشف المبكر لأمراض السكر والضغط والدم، ونحو 69 حالة اعتلال كلوي ونحو 116 حالة أشعة عادية وموجات صوتية.

استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى

كما جرى بحسب البيان، تحويل 49 حالة للمستشفيات، وإصدار 39 قرار علاج على نفقة الدولة، ولفت وكيل الوزارة إلى حرص مديرية الصحة في محافظة الدقهلية على استمرار الحملات العلاجية لخدمة المرضى بالمناطق البعيدة ولرفع المعاناة عنهم.