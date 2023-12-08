وزير العمل: دورات تدريبية جديدة لـ2000 شاب وفتاة على مهن مختلفة

دعا حسن شحاتة وزير العمل، الشباب المصري إلى سرعة التقديم في المنحة المجانية، للتدريب بمعهد السالزيان الدون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة، الممولة من صندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة.

الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الجمهورية الجديدة

وأكد وزيرالعمل في بيان له أن هذه المنحة تأتي في إطار سياسة تغيير ثقافة الشباب نحو العمل الحر، والمشروعات الصغيرة، والاستفادة من كل الخدمات التي تقدمها «الجمهورية الجديدة» لهم في مجال التدريب المهني لتأهيله على مِهن تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

جاء ذلك خلال تفقد الوزير لدورات التدريب المهني التي يُشارك فيها 151 شابًا وفتاة على مِهن إلكترونية وبرمجيات داخل المعهد.

الاستمرار في تدريب الشباب

وأوضح شحاتة، أن أوروبا نفسها اعتمدت عام 2023 «عامًا للمهارات»، مما يؤكد رؤية الدولة المصرية، وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن أهمية الاستمرار في تدريب الشباب، وتنمية مهاراتهم، وربط عملية تدريبهم وتعليمهم الفني باحتياجات سوق العمل.

وأضاف الوزير أن هذا ما تُنفذه وزارة العمل على أرض الواقع، مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، من خلال إمكانياتها في مجال التدريب المهني، بمراكز وعربات التدريب الثابتة والمتنقلة المنتشرة في أنحاء الجمهورية، في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وكذلك صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة..

تخريج دُفعات جديدة من الشباب المصري

وبرهن الوزير على كلامه، بتفعيل ذلك التعاون مع معهد السالزيان «دون بوسكو» الإيطالي بالقاهرة لتدريب وتخريج دُفعات جديدة من الشباب المصري، بشهادات دولية، وتأهيله لسوق العمل، من خلال التعاون الحالي بين الوزارة والمعهد.

وأشار إلى أن هذه الدورة تأتي كأول ثمرة في ثمار تنفيذ بروتوكول تعاون بين وزارة العمل والمعهد، جرى توقيعه في أكتوبر الماضي، حيث أعلنت الوزارة بمقتضاه عن فتح باب التقديم للحصول على مِنحة مجانية مُقدمة للشباب من الجنسين للتدريب على 23 مهنة من خلال 3 برامج في مجالات فنية ولغوية ومهارات حياة ويهدف هذا البروتوكول إلى تبادل الخبرات في مجال التدريب المهني، وتعزيز الكفاءة، والقُدرة التنافسية للخريجين من المُتدربين والباحثينعن العمل في المجالات الفنية والحِرفية وفقا للمعايير المحلية والدولية.

تدريب 2000 شاب وفتاة على بعض المهن

وأكد أن وزارة العمل تستهدف من هذا البروتوكول كخطوة أولى، تدريب 2000 شباب وفتاة على مهن: لحام مستوى أول «كهرباء وأوكسي الإسيتيلين»، ولحام مستوى ثاني «أنابيب بترول وضغط عالي»، ولحام مستوى ثالث «ثاني أكسيد الكربون وارجون»، والتركيبات الكهربائية، وكهرباء تَحّكم آلي Classic Control، ولف مواتير اختبار أولي، والتبريد والتكييف، وصيانة الغسالات، وPLC مستوى أول، وPLC مستوى متقدم،و PLC- SCADA & HMI، والخراطة، وCNC ، وفريزة CNC، وميكانيكا سياراتGraphic Design، AutoCA، Solidworks، PowerMill، Arduino، وبرمجة مواقع Web Developer، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى أول، والخياطة وتفصيل الملابس مستوى متقدم.

واستمع وزير العمل من قيادات المعهد الايطالي والمُتخصصين في ملف التدريب المهني من الوزارة، إلى الخطة التنفيذية للبروتوكول، وقالوا إنه خلال الـ10 أيام المُقبلة، سيتم البدء في دورات جديدة يُشارك فيها 400 شابًا وفتاًة على مِهن تفصيل وخياطة وميكانيكا سيارات وصيانة غسالات ولف مواتير وتكييف وتبريد ورسم هندسي وتركيبات كهربائية وكهرباء تحكم آلي ثم يليها دورات سيستفيد منها 200 مُتدرب من العاملين في الشركة القابضة للغزل والنسيج تنفيذًا لبروتوكول تعاون بين وزارتي العمل، وقطاع الأعمال العام لتنمية مهارات العاملين في هذا القطاع في مجال عملهم وتخصصهم.ويستطيع الشباب الراغب في التقديم للمنحة بالمعهد الدخول على الرابط التالي، والتقديم خلاله: https://forms.gle/qASHYCM7AnRETr5i9