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وكيل «تعليم كفر الشيخ» يتابع جاهزية اللجان الانتخابية بالمدارس

كتب:

مصطفى عنز
11:06 ص | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الجولة التفقدية

الجولة التفقدية

تفقد الدكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، عددا من المدارس، لمتابعة جاهزية اللجان الانتخابية بها، استعداداً لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية الأحد المقبل.

تركيب كشافات الإنارة خارج وداخل اللجان

واطمأن وكيل المديرية على جاهزية اللجان الانتخابية، مشددا على التأكد من شحن الكهرباء، وملء خزانات المياه، وتركيب كشافات الإنارة خارج وداخل اللجان، وفرش أسرّة المبيت، والنظافة العامة، والاطمئنان على صلاحية طفايات الحريق.

وأكد وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ، المرور على جميع اللجان من القيادات التنفيذية بالمحافظة، موجها بجاهزية اللجان في كل وقت.

14 لجنة عامة في كفر الشيخ

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن المحافظة، 508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، وذلك لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.

 

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بقلم مصطفى عنز