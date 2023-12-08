المركز المصري للدراسات: حكومة نتنياهو تطيل أمد الحرب خوفا من المحاكمة

قال محمد فوزي، الباحث بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إنَّ الجانب الإسرائيلي منذ خرقه للهدنة الإنسانية المؤقتة ووقف إطلاق النار، امتدت ممارسته لتشمل عودة الأعمال العسكرية بشكل أكثر عنفاً وكثافة وإجراما عما كانت في السابق.

«فوزي»: عمليات عسكرية في كل جوانب غزة

وأضاف «فوزي»، خلال مداخلة هاتفية له على شاشة «إكسترا نيوز»، أنَّ هناك عمليات عسكرية لـقوات الاحتلال الإسرائيلي على كافة المناطق بقطاع غزة، بجانب فرض الحصار وسياسة تجويع ممنهجة ترتكب بحق الشعب الفلسطيني بشكل مباشر وغير مباشر عبر تعطيل وصول المساعدات، لافتاً إلى ما كشفت عنه التقارير الأممية الحالية التي تتحدث عن نزوح 80% من سكان القطاع، فهو مؤشر كارثي.

استمرار جرائم الاحتلال الإسرائيلي الممنهجة بحق الفلسطينيين

وتابع الباحث بالمركز المصري للفكر: «حكومة الاحتلال الإسرائيلي مصممة على استمرارها في الممارسات الإجرامية ضد أهالي غزة رغم أنَّ عملياتها العسكرية لم تسفر حتى الآن عن أية نتائج من الأهداف المعلنة لها، ولكن هذه الحكومة المتطرفة تراهن على تحقيق بعض المكاسب السياسية من خلال هذه العمليات، وتحاول إطالة عمرها في السلطة تجنباً لمثولها للمحاكمة».