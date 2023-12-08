متحف كفر الشيخ يستقبل طلاب مدرسة التربية الفكرية.. فعاليات فنية وترفيهية

نظم قسم التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتحف كفر الشيخ، زيارة لطلاب مدرسة التربية الفكرية بكفر الشيخ، وذلك بالتعاون مع المركز الثقافي بكفر الشيخ، في إطار اهتمام الدولة بالأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم في المجتمع.

جولة إرشادية وورشة فنية

وبدأ اليوم بجولة إرشادية داخل قاعة العرض، وتلاها ورشة فنية تشكيل بالطين الأسواني للطلاب، ومحاضرة بعنوان «متحدي الإعاقة» ألقتها مشيرة سلطان، مسئول أقسام التربية المتحفية لذوي الاحتياجات الخاصة بمتاحف الدلتا والقناة.

الطلاب يلتقطون صورا تذكارية

كما أبدى الطلاب إعجابهم الشديد بمقتنيات متحف كفر الشيخ، وحرصوا على التقاط مجموعة متميزة من الصور التذكارية.