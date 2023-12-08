10 لجان للمغتربين للتصويت في انتخابات الرئاسة بالشرقية.. اعرف الأماكن

خصصت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، 10 لجان للمغتربين بالشرقية للتصويت في الانتخابات الرئاسية، بينها مدرسة النصر الابتدائية قرية الصالحية القديمة، المدرسة الإعدادية قرية السلام، مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية ميدان الزراعة، مدرسة الشهيد أحمد التجريبية بنين منطقة فيلل الجامعة، مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة مجاورة 4 قسم الصالحية وغيرها.

10 أماكن لجان المغتربين في الشرقية

وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، عن تجهيز 10 لجان للمغتربين في المحافظة، مؤكدا جاهزيتها واستعدادها لاستقبال الناخبين في الانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.

أماكن لجان المغتربين في محافظة الشرقية

وكشف محافظ الشرقية عن أماكن لجان المغتربين بالمحافظة وهي:

- مدرسة الشهيد أحمد التجريبية بنين منطقة فيلل الجامعة.

- مدرسة الزقازيق الثانوية الزراعية العسكرية ميدان الزراعة.

- المدرسة الشاملة للتعليم الأساسي مجاورة 11 قسم الصالحية الجديد.

- مدرسة أبو بكر الصديق الثانوية المشتركة مجاورة 4 قسم الصالحية.

- المدرسة الثانوية بنين المجاورة 38.

- مدرسة السادات الثانوية بنات مجاورة 5 قسم أول العاشر من رمضان.

- مدرسة النصر الابتدائية قرية الصالحية القديمة.

- مدرسة الشعب الابتدائية قرية بساتين الإسماعيلية.

- مدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الرسمية للغات المجاورة 65 قسم ثالث العاشر من رمضان.

- المدرسة الإعدادية قرية السلام.