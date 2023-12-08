النائب صلاح حسب الله: مشاركة جموع المصريين في الانتخابات مهمة لدعم مصر وأهل غزة

أكد الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب، أهمية تشكيل وعي الشباب؛ ليكونوا ملمّين بما يدور حولهم وعلى دراية بكل التحديات الكبيرة التي تواجهها الدولة، وما تبذله قيادةً وحكومةً وشعبًا من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط بالكامل، وليس في الداخل فقط، ودليل ذلك ما يُقدم ويُبذل من أجل دعم القضية الفلسطينية وأهالي غزة، في ظل الحرب الدائرة حاليا بين الفصائل الفلسطينية وجيش الاحتلال الإسرائيلي.

أهمية مشاركة المصربين في الانتخابات الرئاسية 2024

وقال حسب الله، خلال كلمته في ندوة بعنوان «أهمية مشاركة الشباب في بناء الجمهورية الجديدة»، نظمتها جمعية «رسالة الخير» لتنمية المجتمع المحلي والبيئي، إنّ مشاركة جموع المصريين في الانتخابات الرئاسية 2024 مهمة، لذا يجب النزول والاصطفاف أم لجان الانتخاب والإدلاء بأصواتهم للابتعاد عن السلبية، مؤكدًا أنّ غياب المصريين عن صناديق الانتخابات غياب للخِتم الشعبي لمن سيأتي رئيسًا لمصر.

أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية لدعم أهالي غزة

وأضاف أنّ أهمية نزول المصريين ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 لا تقتصر على دعم الدولة المصرية فقط، وإنّما أيضًا من أجل دعم ومساندة الشعب الفلسطيني وأهالي غزة.

وشهدت فعاليات الندوة كلمة للدكتورة أمينة رشاد، رئيس مجلس الإدارة، عن أهمية الوعي قبل السعي لتحقيق النجاح، وبالتالي تزويد الشباب بالمعلومات الكافية التي تشكل وعيهم، لا سيما إلمامهم بمتطلبات وتحديات المرحلة الحالية التي تُعد مرحلةً فارقةً في مستقبل الوطن.

ندوة بعنوان «أهمية مشاركة الشباب في بناء الجمهورية الجديدة»

يشار إلى أنّ جمعية «رسالة الخير» لتنمية المجتمع المحلي والبيئي نظمت ندوة بعنوان «أهمية مشاركة الشباب في بناء الجمهورية الجديدة»، بقاعة فؤاد محي الدين في نادي المؤسسة الاجتماعية العمالية، تحت رعاية الدكتور صلاح حسب الله، عضو مجلس النواب والرئيس الشرفي للجمعية، وبحضور كل من الدكتورة أمينة رشاد، رئيس مجلس الإدارة، واللواء الدكتور رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق وأستاذ العلوم السياسية، والأستاذ الدكتور نبيل عبدالمقصود أستاذ الطب النفسي وعلاج الإدمان بجامعة القاهرة، والدكتورة جيهان فؤاد مكررة المجلس القومي للمرأة بمحافظة القليوبية السابقة، وجرى افتتاح فعاليات الندوة وختمها بعزف السلام الوطني لمصر.