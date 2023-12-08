أستاذ علم اجتماع: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تعبير عن حب الوطن

قال الدكتور يحيى هاشم، أستاذ علم الاجتماع، واستشاري برامج الحماية الاجتماعية والتنمية، إن الحراك المجتمعي الكبير تجاه الانتخابات الرئاسية، يحرك لدينا الانتماء والولاء وحب الوطن، لأن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، ليست مجرد واجب وطني، أو حق قانوني دستوري، بل هو تعبير عن مدى حبنا وولائنا للوطن.

هاش»: المشاركة في الانتخابات الرئاسية تشعرنا بمدى أهميتنا

وأضاف «هاشم» خلال مداخلته ببرنامج «8 الصبح»، على قناة «DMC»، أن المشاركة في الانتخابات الرئاسية، واختيار رئيس جمهورية مصر العربية القادم، الذي سيعبر بسفينة الوطن إلى بر الأمان، يشعرنا بمدى أهميتنا ودورنا في بناء المستقبل، ومن المهم أن نرسخ ذلك في ذهن الأجيال القادمة.

«هاشم»: أدعو كل الآباء والأمهات لاصطحاب أطفالهم في الانتخابات

وتابع: «أدعو كل الآباء والأمهات باصطحاب أطفالهم، في الانتخابات القادمة، حتى يتعلموا التصويت والمشاركة، والاصطفاف وراء القيادة المصرية، مما يؤدي إلى تعزيز روح الانتماء، بالإضافة إلى المشاركة المجتمعية في كل ما يحدث، مثل ما تفعله مبادرة حياة كريمة».