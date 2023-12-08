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ساعات وتنطلق في الداخل.. طرق معرفة لجنتك الانتخابية بسهولة

كتب:

محمد عيسى
03:57 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
الهيئة الوطنية للإنتخابات _ ارشيفية

الهيئة الوطنية للإنتخابات _ ارشيفية

تفصلنا أقل من 48 ساعة على انطلاق الانتخابات الرئاسية 2024 في الداخل، ويبحث الكثير من المواطنين عن كيفية الوصول لمقارهم الانتخابية ونرصد لكم في السطور التالية في خطوات بسيطة كيفية الاستعلام عن مقر اللجنة الانتخابية.

كيفية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية 

وأتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات عبر موقعها الإلكتروني الاستعلام عن مقار اللجان الانتخابية في خطوات بسيطة عن طريق دخول الناخب على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات، والضغط على جملة استعلم عن موقفك الانتخابي وإدخال الرقم القومي (14 رقمًا)، والضغط على كلمة استعلم، ثم يظهر مكان اللجنة الانتخابية والعنوان التفصيلي لها، كما أن هناك طرقا أخرى يمكن الاستعلام بها عن اللجنة الانتخابية عن طريق الاتصال بالدليل 141، أو إرسال رسالة على رقم 5151 للوصول للجنة الانتخابية.

موعد إجراء الانتخابات الرئاسية داخل مصر 

وحددت الهيئة الوطنية للانتخابات موعد انتخابات الرئاسة داخل مصر خلال شهر ديسمبر في الأيام التالية:

- يوم الأحد 10 ديسمبر 2023.

- يوم الاثنين  11 ديسمبر 2023.

- يوم الثلاثاء 12 ديسمبر 2023.

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