بعدما اقتحمته القوات.. مفاجأة لجيش الاحتلال داخل منزل يحيى السنوار؟ (فيديو)

منزل يحيى السنوار كان أبرز ما تحدثت عنه وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الساعات الماضية، بعدما خرج بنيامين نتنياهو رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي، معلنا أن قوات جيش الاحتلال طوقت منزل القيادي بحركة «حماس» وذلك عقب هجوم واسع عليه من جانب شعبه بشأن استمرار وجود محتجزين في أيدي الفصائل الفلسطينية؛ ليتداول بعد ذلك لقطات زُعم أنها من داخل البيت الذي استهدفته القوات.

لقطات داخل منزل يحيى السنوار

وبحسب ما نشرته صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بشأن اللقطات المتداولة والزاعمة بما حدث داخل بيت السنوار، أظهرت المقاطع لحظة هجوم الجنود على المنزل الذي ظهر عليه ملامح الدمار والقصف، فضلا عن إطلاق الرصاص داخل المنزل الموجود في قلب خان يونس بقطاع غزة.

وبحرص شديد داخل منزل يحيى السنوار، ظهر الجنود وهم يفتشون في كل ركن فضلا عن صعودهم للطابق الثاني والسطح، لكنهم لم يعثروا على أي شيء، وإنما وجدوا المنزل فارغا تماما، ما يعد إحباطا كبيرا لقوات الاحتلال الإسرائيلي خاصة فيما يتعلق مع قادة الفصائل الفلسطينية.

حديث نتنياهو عن بيت السنوار

وفيما يتعلق بما أعلن عن تفاصيل بيت قيادي الحركة الفلسطينية، قال «نتنياهو» في بيان مسجل بالفيديو: «إنهم اليوم يطوقون منزل السنوار.. قد لا يكون منزله حصنه ويمكنه الهروب، لكنها مسألة وقت فقط قبل أن نقبض عليه».

ومن جهته، أشار دانييل هاجاري، المتحدث باسم جيش الدفاع الإسرائيلي، إلى أن استهداف أكبر مدينة في جنوب غزة بأكملها جاء لمطاردة السنوار، في إشارة إلى بلدة خان يونس، متابعا: «السنوار ليس فوق الأرض، بل تحت الأرض، لن أتحدث بالتفصيل عن المكان بالضبط وما الذي نعرفه، مهمتنا هي الوصول إلى السنوار وقتله».

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي طوقت مدينة خان يونس في جرائم مستمرة منذ شهرين على هامش أحداث السابع من أكتوبر المعروفة باسم «طوفان الأقصى»؛ ليؤدي القصف إلى تحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض وإجبار ما يقرب من مليوني شخص على الفرار من منازلهم، وسط نداءات من حول العالم لمنع المزيد من إراقة الدماء في غزة وتقديم المزيد من المساعدات.