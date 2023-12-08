حملات لرفع وصلات المياه المخالفة في قرى الشرقية

قال المهندس عامر كمال أبو حلاوة، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، إنه إيمانا بأهمية رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والحفاظ على موارد الدولة وتطبيقاً لمبدأ العدالة في حصول المشتركين على كافة الخدمات بصورة قانونية، تم تشكيل لجان من القطاع التجاري بفرع الشركة بمركز كفر صقر، للمرور والتفتيش على المشتركين بقرية شنيط الحرابوة ومناطق متفرقة بالمدينة، وذلك لتحصيل المتأخرات ورفع الوصلات الخلسة التي يلجأ إليها البعض هربا من اتباع الإجراءات القانونية، أو لسرقة المياه، أو الاستفادة من خدمة الصرف الصحي دون سداد المستحقات.

تحرير محاضر تعدي على شبكات المياه

وأشار إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير عدة محاضر تعدي على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي بجانب رصد عدد من مخالفات شروط التعاقد وتحصيل نسبة كبيرة المتأخرات الخاصة بالمشتركين، مناشدا المواطنين بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات من خلال مراكز خدمة العملاء الثابتة والمتحركة وكذلك الإبلاغ حال وجود أي مخالفات.

الاستجابة لمشكلات المواطنين

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بضرورة تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين والسعي دائماً إلى تلبية جميع متطلباتهم من خلال إيجاد حلول مُرضية لمشاكلهم وفقاً للوائح والقوانين للتخفيف عن كاهلهم وتقديم أفضل الخدمات لهم وخاصة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي.