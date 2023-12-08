فوز جامعة الزقازيق بمراكز متقدمة في بطولة الشهيد الرفاعي لألعاب القوى

حققت جامعة الزقازيق مراكز متقدمة على مستوى الجامعات والمعاهد المصرية العليا في بطولة الشهيد الرفاعي 51 لألعاب القوى طلبة وطالبات وذوي الهمم، والتي تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وينظمها الاتحاد الرياضي المصري للجامعات على ملاعب الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال الفترة من 5 لـ 8 ديسمبر الجاري.

أسماء الفائزين في المسابقة

وتضمنت نتائج طلاب الجامعة المشاركين بالبطولة، حصول الطالب علاء السيد محمد محمد طه على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة رمي الرمح، والطالب أحمد حسام عبد الرازق إبراهيم على المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة 110 متر حواجز، والطالب محمد شوقي محمد السيد إسماعيل المركز الثاني والميدالية الفضية في مسابقة دفع الجُلة، بينما حصلت الطالبة ليلى صلاح المندوه على المركز الثالث في مسابقة رمي الرمح والميدالية البرونزية.

ذوي الهمم يحققون مراكز متقدمة

كما حقق طلاب جامعة الزقازيق من ذوي الهمم مراكز متميزة بالبطولة، حيث حصلت الطالبة ندى السيد علي محمد أبو سرور على المركز الأول في مسابقة 200 متر عدو الإعاقة البصرية، والطالبة شهد إيهاب أحمد السيد علي على المركز الأول في مسابقة دفع الجُلة لقصار القامة، بينما حصلت الطالبة أريج حسين إبراهيم بدر على المركز الثالث والميدالية البرونزية في مسابقة 200 عدو ذهني.