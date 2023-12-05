جامعة الزقازيق تنظم قافلة بيطرية في مركز أبو حماد بالشرقية

نظمت كلية الطب البيطري قافلة بيطرية لقرية كفر أبو نجم مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، ضمن فعاليات خطتها السنوية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة للعام 2024.

جرى تنفيذ القافلة البيطرية تحت إشراف الدكتور عصمت إبراهيم السعيد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وتنظيم الدكتور لماح عبد السميع مدير إدارة البيئة بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية، حيث شارك فيها أطباء المستشفى البيطري التعليمي.

الكشف على 111 حيوانًا

كما تم الكشف على 111 حالة حيوان، 1031حالة طيور وأرانب وتشخيصها وعلاجها وصرف الأدوية والتطعيمات اللازمة ورش الحيوانات ضد الطفيليات الخارجية والمسببة للأمراض مجانا في إطار مساهمة الجامعة في البرنامج الرئاسي لتنمية الريف المصري «حياة كريمة» والتخفيف عن المواطن الشرقاوي والنهوض بمستواه المعيشي وتنمية الثورة الحيوانية.

قافلة أسبوعية للقرى الأكثر احتياجا

جدير بالذكر أن تنظيم القافلة يأتي ضمن أليات الجامعة فى خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث تقوم الكلية بتوجيه قافلة أسبوعياً لإحدى القري الأكثر احتياجاً مدعمةً بأهم التخصصات والمستلزمات الطبية البيطرية وكذلك الأدوية اللازمة والتى تصرف جميعها مجاناً لخدمة أهالي القرى والحفاظ على الثروة الحيوانية والتي تعد مصدر للدخل والغذاء وضمن الحياة الكريمة للمربين.