6 لجان للمغتربين للتصويت في انتخابات الرئاسة بالسويس.. الأماكن والعناوين

حددت اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية، 6 لجان للمغتربين في السويس للتصويت في الاستحقاق الدستوري، وتتضمن مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، ومدرسة المستقبل الابتدائية، ومدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي، وشركة أنابيب البترول بمنطقة الخليج والبحر الأحمر، والمدرسة الإعدادية بالأدبية.

6 لجان للمغتربين في السويس

وجاءت عناوين وأماكن لجان المغتربين في محافظة السويس في قسم عتاقة شركة أنابيب البترول بمنطقة الخليج والبحر الأحمر، وتقع أمام شاطئ أنابيب البترول بطريق «السويس - العين السخنة»، وفي ميناء السخنة بالعين السخنة بالسويس، والمدرسة الإعدادية بمنطقة الأدبية بجوار محاجر هيئة قناة السويس بدائرة قسم عتاقة أيضا، وفي قسم الأربعين مدرسة صفية زغلول الإعدادية بنات، ومنطقة العبور خلف مسجد الهدى، وفي قسم فيصل مدرسة المستقبل الابتدائية، وفي مدينة المستقبل شارع سور جامعة السويس، وفي قسم الجناين مدرسة عيون موسى للتعليم الأساسي في حي الجناين.

جاهزية لجان الانتخابات بالسويس

وكانت محافظة السويس أعلنت جاهزية جميع اللجان الانتخابية لاستقبال الناخبين خلال أيام الانتخابات التي ستنطلق أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري.