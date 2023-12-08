عضو بـ«الشيوخ»: الشباب لديهم حماس وحرص على المشاركة في انتخابات الرئاسة

قال النائب محمود القط عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المشهد الانتخابي يحمل مفاجأة، بسبب حالة الإقبال والحماس من الشباب والمتطوعين، وظهر ذلك في انتخابات الرئاسة بالخارج.

«القط»: أحداث غزة كانت فارقة في انتخابات المصريين بالخارج

وتابع بأن أحداث غزة كانت فارقة، بسبب الخوف على الوطن والإحساس بالقلق، ما أدى إلى زيادة حالة الإقبال على الانتخابات في الخارج، للمشاركة في التصويت بسبب الخوف من التحديات القادمة، إضافة إلى روح المصريين في الداخل، وحرص الشباب على المشاركة في الحياة السياسية بمصر، ونتوقع أن انتخابات المصريين في الخارج هذا العام، ستفوق الأعداد كلها، منذ بدء تصويت المصريين في الخارج دستوريًا.