حصاد «التنمية المحلية» في أسبوع.. حل 120 ألف شكوى

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 64 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 2 وحتى 8 ديسمبر الجاري، حيث يرصد التقرير أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

السبت 2 ديسمبر

تنظيم الوزارة الجزء الأول من دورة إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية بسقارة وتستمر لمدة 3 أسابيع، ويستفيد منها 55 متدرب من ديوان عام الوزارة وجميع المحافظات الذين اجتازوا اختبارات تحديد المستوي التي أعدها مركز سقارة في شهر أغسطس الماضي

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في زيارته إلى مدينة السادات بمحافظة المنوفية، والتي تفقد خلالها عدد من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة

الأحد 3 ديسمبر

استعرض اللواء هشام آمنة تقريراً مُفصلاً عن جهود مبادرة ( صوتك مسموع ) خلال شهر نوفمبر 2023 في حل شكاوي المواطنين، حيث ان مبادرة "صوتك مسموع " تلقت منذ انطلاقها في عام 2018 وحتى شهر نوفمبر 2023 عدد 749 ألفا و627 رسالة، تضمنت 122 ألفا و 849 شكوى، تم حل أكثر من 120 ألف شكوى بنسبة 97,8%

الاثنين 4 ديسمبر

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لمتابعة مستجدات الموقف الحالي لمنظومة التغذية المدرسية ، حيث استهل رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد علي الأهمية الكبيرة التي تحظي بها منظومة التغذية المدرسية لطلابنا في مختلف المراحل التعليمية، وقال أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة لما يتم اتخاذه من خطوات لتطوير هذه المنظومة وما تتضمنه من وجبات تتمتع بمكونات توفر المزيد من العناصر الغذائية المتكاملة التي يحتاجها الطلاب وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية في هذا الشأن.

الثلاثاء 5 ديسمبر

أكد اللواء هشام آمنة، حرص الوزارة على دعم ومساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيراً إلى أن هذا الملف يأتي رأس أولوياته منذ توليه المسئولية تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية حيث أن الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة لتكافؤ الفرص وحقوق الانسان

الأربعاء 6 ديسمبر

تلقى وزير التنمية المحلية، تقريراً حول جهود برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لدعم التنمية الاقتصادية المحلية والتطوير الحضري من خلال العمل على تطوير المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية،مشيرًا إلى أن إجمالي الاستثمارات التي قام بها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في هذا المحور بلغت حوالي 113 مليون جنيه لتطوير عدد من المناطق المحيطة بالمناطق الأثرية والتراثية.

الخميس 7 ديسمبر

ناقش وزير التنمية المحلية، مع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بمقر الوزارة بالعاصمة الادارية الجديدة، لمتابعة تنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء لتنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية التي تهم المواطنين في مختلف المجالات، وتأتي علي رأسها تنفيذ مبادرة رئيس الوزراء لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة ومتابعة معدلات تنفيذ مشروعات "حياة كريمة"، ومشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2023 / 2024 والتي تبلغ اعتماداتها المالية حوالي 610.1 مليون جنيه.

كما شارك وزير التنمية المحلية، فى جولة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة سير العمل بمشروع حدائق الفسطاط، ، مؤكدًا أن هذا المشروع المهم يستهدف تحويل منطقة الفسطاط إلى متنزه بيئي وسياحي وثقافي أمام الزوار.