«التنمية المحلية»: خفض فائدة قرض ذوي الإعاقة إلى 4% للمشروعات الصغيرة

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة على دعم ومساعدة ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرا إلى أنّ هذا الملف يأتي رأس أولوياته منذ توليه المسؤولية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وأوضح آمنة، أنّ الوزارة من أوائل الوزارات التي أنشأت وحدة لتكافؤ الفرص وحقوق الإنسان، لافتا إلى إنشاء وحدات مماثلة في المحافظات بهدف تسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وأجهزة الدولة بتأهيل متحدي الإعاقة ودمجهم مع المجتمع.

وتابع وزير التنمية المحلية، أنّ الوزارة تعمل بالتعاون مع المجلس القومي لشؤون الإعاقة في إطار البروتوكول الموقع بينهما، لنشر الوعي فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمحافظات وتنمية قدراتهم وتمكينهم بما يعود على الوطن بالنفع، حيث جرى إنشاء إدارة متخصصة بديوان كل محافظة خاصة بحقوق الإنسان، تقدم مقترحاتها لتسوية المشكلات التي تواجههم وتوفير الإتاحة المكانية في المرافق العامة في المحافظات تيسيرا لحرية تنقل الأشخاص ذوي الإعاقة.

شباك مخصص لذوى الإعاقة

ووجّه اللواء هشام آمنة، جميع المحافظات بتحديد شباك مخصص لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة في المراكز التكنولوجية بالمدن والأحياء، للتيسير عليهم في الحصول على الخدمات دون عناء أو مشقة، مشددا على العاملين بهذه المراكز بسرعة إنهاء خدماتهم تسهيلا على متحدي الإعاقة، كما وزّعت الوزارة الكود المصري لذوي الإعاقة على المحافظات للاسترشاد به أثناء تنفيذ كافة المشروعات الخاصة بالمحليات والبنية الأساسية بالمحافظات.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى اهتمام الوزارة بعقد دورات تدريبية متخصصة بمركز التنمية المحلية بسقارة للعاملين بالمراكز التكنولوجية لتسهيل التعامل مع متحدي الإعاقة بلغة الإشارة، كما تنسق الوزارة مع منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية المتعاملة مع متحدي الإعاقة لعرض مشكلاتهم لسرعة حلها بالمحافظات.

دعم ذوي الاحتياجات

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى جهود المحافظين لتوفير وسائل وسبل وآليات مساعدة الأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، لتيسير إتاحة مشاركتهم في الاستحقاق الانتخابي المقبل، والخاص بالانتخابات الرئاسية وتمكينهم من المشاركة الإيجابية في العملية الانتخابية، وتقديم المساعدة اللازمة من الكراسي المتحركة في اللجان من أجل مساعدة ذوي الإعاقة في عملية التصويت لذوي الإعاقة الحركية، وتوفير المظلات والمقاعد اللازمة لهم.

فرص عمل

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أنّ الوزارة تعمل على دمج متحدي الإعاقة بالمجتمع وتوفير فرص عمل حقيقية ومستدامة لهم من خلال أذرعها التمويلي «صندوق التنمية المحلية» الذي يقدّم تسهيلات لذوي الاحتياجات الخاصة من منفذي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلاله بتخفيض تكلفة الإقراض إلى 4% بدلا من 6%، وهي تكلفة الإقراض لباقي المستفيدين من الصندوق، أو من خلال برنامج «مشروعك» التي تنفذها الوزارة بالتنسيق مع عدد من البنوك الوطنية لإقامة مشروعات صغيرة وتقديم تيسيرات ائتمانية لهم وتشكيل لجان خاصة للمرور على المشروعات التي سينفذها ذوي الاحتياجات الخاصة لتذليل أي عقبات ومساعدتهم لتسويق منتجاتهم.

وفي هذا الصدد، وجّه وزير التنمية المحلية، منصة «أيادي مصر» التابعة للوزارة بتشجيع الجمعيات والمؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة في جميع المحافظات للمشاركة في المعارض التي تنظمها المنصة وبعض الجهات الأخرى على أرض المحافظات لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي والاجتماعي وتوفير الخدمات الضرورية لذوي الإعاقة، فضلا عن عرض منصة «أيادي مصر» للمنتجات المميزة لأعضاء المؤسسات الخاصة بذوي الإعاقة عليها للمساعدة في ترويجها وتسويقها إلكترونيا.