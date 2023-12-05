«التنمية المحلية»: استعادة المظهر الحضاري والجمالي في جميع الشوارع والميادين

قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، إن الوزارة بالتنسيق مع المحافظات والجهات المختصة تواصل رصد التعديات الجديدة في مخالفات المباني والأراضي أولا بأول، من خلال وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظات والإزالة الفورية، واتخاذ ما يلزم من إجراء قانوني ضد المخالف، للحفاظ على الرقعة الزراعية، ومنع أي تجاوزات وتطبيق القانون.

تكثيف الحملات

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن غرفة عمليات الوزارة تتابع بشكل دوري مع المخالفات والتعامل السريع معها، مع تكثيف الحملات بالتنسيق مع مديريات الأمن لإزالة المخالفات وأسفرت الحملات الأخيرة عن إزالة أكثر من 17 ألف مخالفة وتحرير محاضر ضد المخالفين بمختلف المحافظات مع استمرار الحملات بشكل مستمر، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات بناء جديدة حتى يجرى التعامل معها.

منع مخالفات البناء

وأشار إلى أن الدولة لن تسمح بأي مخالفات بناء، وقانون التصالح جاء للقضاء على هذا الملف نهائيا، ويجرى العمل على استعادة المظهر الحضاري والجمالي للشوارع والميادين بالأحياء والمدن ومنع ظهور أي عشوائيات جديدة بعد جهود الدولة خلال السنوات الماضية في تطوير العشوائيات، وبناء مشروعات إسكان بديلة للمواطنين.