حملات نظافة لرفع كفاءة شوارع وميادين كفر الشيخ استعدادا لانتخابات الرئاسة

وجّه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، رؤساء المراكز والمدن، برفع حالة النظافة بالشوارع والميادين، وكذلك كفاءة الإنارة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي استعداداً لانطلاق ماراثون الانتخابات الرئاسية أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، لخروج العملية الانتخابية بالشكل اللائق.

رفع كفاءة الإنارة العامة والمرور على المقار الانتخابية

وتابع رؤساء المراكز والمدن، اليوم الجمعة، جهود حملات النظافة الدورية والإشغالات، وانتظام المرافق والخدمات العامة، ورفع كفاءة الإنارة العامة، ومتابعة المرور على المقار الانتخابية في المدن والقرى على مدار الساعة لتذليل أي عقبات، استعداداً للانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها 10و11 و12 ديسمبر الجاري.

وشنّت أجهزة النظافة بمجالس المدن، حملات النظافة بصفة دورية ومستمرة على مدار اليوم، وذلك لتحقيق الانضباط العام، ورفع وإزالة كل المظاهر العشوائية بالشوارع العامة وحول جميع المقار الانتخابية بالمدارس.

14 لجنة عامة في كفر الشيخ

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، وذلك لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.