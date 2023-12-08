خبير تكنولوجي يحذر من رسائل «25 جيجا إنترنت مجانية»: تسمح باختراق بياناتك

منذ عدة أيام، انتشر عدد من المنشورات عبر وسائل التواصل الاجتماعي و«واتس آب» تفيد إمكانية استخدام 25 جيجا بايت من الإنترنت بشكل مجاني حال ضغط المستخدم على لينك مصحوب مع الرسالة التي استلمها عدد من المواطنين من أرقام غريبة أو بعض الأصدقاء دون أن يدركوا مخاطر الضغط على لينكات مجهولة المصدر.

الاصطياد الإلكتروني له أشكال عديده ومختلفة

تسمي مثل تلك المنشورات لدى خبراء تكنولوجيا المعلومات باسم «اصطياد إلكتروني PH»، والتي يكون لها الكثير من الأشكال المختلفة، إذ أنه خلال السنوات الماضية جرى إرسال مثل تلك المنشورات عبر تقديم جوائز عينية أو الدخول في سحب للحصول على هدية حال التسجيل من خلال الرابط المرسل، وهو ما كان في أصله اختراق إلكتروني للهاتف المحمول، بحسب المهندس محمد الحارثي، خبير تكنولوجيا المعلومات.

وأضاف «الحارثي» في تصريح لـ«الوطن»، أن المخترقين دائما ما يختاروا التوقيتات الحية التي يستيطعون من خلالها إقناع الضحية بأنهم صالحون يسعون لإعادة حقوقهم، كالمنشور المنتشر على مواقع التواصل خلال تلك الأيام يؤكد إعادة 25 جيجا من الإنترنت متاحين للاستخدام طيلة 15 يوما حال الضغط على اللينك، من أجل تعويض المستخدمين، «البوست انتشر في توقيت وبشكل يخلي الناس تربط بين اللي حصل وتصدقه».

الحارثي: أهداف المخترقين تعتمد على الحصول على بيانات الحسابات

وأوضح خبير تكنولوجيا المعلومات أن أهداف المخترقين تعتمد على الحصول على بيانات الحسابات، وكذا الحصول على البيانات والمعلومات الخاصة بالضحية، إذ أن الرابط في آلية عمله ينقسم إلى 3 أقسام، الأول حال الضغط عليه من قبل الضحية ينقله اللينك إلى صفحة أخرى لوضع بياناته فيها، وآخر يقوم بنقل الفرد إلى صفحة فارغة لكن مع انتقاله إليها يتم الحصول على بياناته، ولينك آخر حال الضغط عليه لا ينقل الضحية لأي شيء ولكنه بتلك الضغطة يكون قد أعطى السماح للمخترقين باستخدام بياناته.

وأكد أنه بمجرد ضغط الضحية على اللينك المرسل إليه يكون الضحية قد تم السيطرة على جهازه المحمول وبإمكان الخارق أن يصل إلى بريده الإلكتروني أو التطبيقات الخاصة به ويقوم بسحب البيانات كالصور وغيرها من المعلومات والبيانات المهمة.