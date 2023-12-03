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أحمد الطاهري: إحباط 705 آلاف محاولة اختراق استهدفت قنوات «المتحدة» الإخبارية

كتب:

حسن سمير
10:02 م | الأحد 03 ديسمبر 2023
الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

الكاتب الصحفي أحمد الطاهري

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إن القطاع الهندسي لقطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية أحبط 705 آلاف محاولة اختراق استهدفت قنوات (القاهرة الإخبارية - إكسترا نيوز - إكسترا لايف) وجميع منصاتهم الإلكترونية وذلك منذ يوم الجمعة الماضية وحتى الآن.

وأوضح الطاهري، خلال منشور له عبر صفحته على «فيس بوك»، أن معظم هذه الهجمات الإلكترونية من دولتين أوروبيتين وبحسب تقارير أمن المعلومات فإن هذه الهجمات تصنف بأنها سيبرانية خطرة.

 

 

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