«الأوقاف» تفتتح 15 مسجدا في 7 محافظات اليوم

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم، عددا من المساجد في مناطق ومحافظات مختلفة على مستوى الجمهورية، وصل عددها إلى 15 مسجدا بين جديد أو إحلال وتجديد، وبذلك، يكون الإجمالي 383 مسجدا منذ بداية العام الجاري.

افتتاح مساجد جديدة

وتفتتح وزارة الأوقاف اليوم، 15 مسجدا في 7 محافظات، وهي: سوهاج، أسوان، المنيا، بني سويف، الفيوم، البحيرة، وأسيوط وجاءت خريطة المساجد الجديدة على النحو التالي:

مديرية أوقاف بني سويف

= مسجد الرحمة – الإسكان الاجتماعي 2 – منطقة 209 شرق النيل

مديرية أوقاف أسيوط

= مسجد المؤمن – الحوطا الشرقية - ديروط

= مسجد الغني – الدوير - صدفا

= مسجد عثمان عثمان – عرب الكابلات – الفتح

= مسجد الدعوة الإسلامية – الحوطا الغربية - ديروط

مديرية أوقاف الفيوم

= مسجد الرحمن – فيد يمين - سنورس

مديرية أوقاف سوهاج

= مسجد محمد صديق – نجع خليفة – الكوم الأصفر – طهطا

مساجد البحيرة وأسوان

مديرية أوقاف محافظة أسوان

= مسجد الروضة الشريفة – عزبة النخل قروي – إدفو قبلي – مركز إدفو

= مسجد عزبة المرشح - الشلال - حي شرق

= مسجد السيل الجديد – حي شرق

مديرية أوقاف البحيرة

= مسجد الشرقي – قرية الطنطاوي – مركز دمنهور

= مسجد الضياء – قرية العوجا – مركز دمنهور

= مسجد السعداوي عامر – مركز حوش عيسى