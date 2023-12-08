افتتاح 3 مساجد جديدة بتكلفة 8 ملايين جنيه بالبحيرة

شهدت محافظة البحيرة، اليوم، افتتاح 3 مساجد جديدة بمركزي حوش عيسى ودمنهور، بتكلفة إجمالية 8 ملايين جنيه، وذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف.

افتتاح مساجد في البحيرة

وتضمنت قائمة المساجد التي جرى افتتاحها اليوم ما يلي:

- مسجد السعداوي عامر بحوش عيسى على مساحة 150 مترا مربعا، بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه.

- مسجد الضياء في قرية العوجا بدمنهور على مساحة 326 مترا، بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه.

- مسجد الشرقي في قرية الطنطاوي بدمنهور على مساحة 400 متر مربع بتكلفة إجمالية 3 ملايين و500 ألف جنيه.

عمارة المساجد بالبحيرة

وثمنت نائب محافظ البحيرة الدكتورة نهال بلبع، الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.