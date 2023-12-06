تحرير 12 محضرا تموينيا خلال حملة مكبرة في البحيرة

نفذت مديرية التموين والتجارة الداخلية في البحيرة حملات تموينية مكثفة في نطاق مدن ومراكز المحافظة طبقا لتوجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ، إذ وجهت بضرورة متابعة الأسعار داخل الأسواق والمحال التجارية وتشديد الرقابة على السلع التموينية وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 12 محضراً تموينياً، إذ تم ضبط 6 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن حتى 15جرام للرغيف الواحد.

حملات تموينية مكثفة في البحيرة

كما تم تحرير محضري مخالفة لمخبز إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، ومخبزين آخرين لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل ووزن الرغيف.

كما أسفرت الحملة التموينية أيضا عن تحرير مخبزين لعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

تحرير محاضر تموينية في شبراخيت

وشهدت مدينة شبراخيت أمس تنفيذ حملة تموينية أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعرض منتجات منتهية الصلاحية وتم التحفظ عليها.

كما تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن بمدينة كفر الدوار وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.