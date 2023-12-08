تخصيص 5 لجان ببورسعيد لتصويت المغتربين في الانتخابات الرئاسية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، أماكن لجان المغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بمحافظة بورسعيد، حيث ينطلق ماراثون الانتخابات الرئاسية 2024، من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري بدأ من الساعة 9 صباحاً حتى 9 مساءاً.

حددت محافظة بورسعيد 5 لجان للمغتربين، من ضمن 64 لجنة انتخابية داخل 7 أحياء بمدينتى بورسعيد وبورفؤاد، ويبلغ إجمالي من يحق له التصويت بمحافظة بورسعيد 533 ألفا و533 ناخب.

تجهيز 5 لجان للمغتربين بمحافظة بورسعيد

وأوضح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد أنه، جرى تحديد 5 أماكن لجان للمغتربين للتصويت في الانتخابات الرئاسية بمحافظة بورسعيد الرئاسية 2024

وأكد محافظ بورسعيد أن لجان المغتربين مُجهزة على أعلى مستوى، حيث جرى تركيب البانرات الموحدة واللوحات الإرشادية، أمامها، بالإضافة إلى تركيب مظلات لحماية الناخبين من أجواء الطقس في حال عدم استقراره، مشيرا إلى أنه تم تخصيص لجان المغتربين للتيسير على المواطنين الوافدين من المحافظات المختلفة للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية.

عناوين لجان المغتربين في بورسعيد

وحددت محافظة بورسعيد 5 أماكن لجان المغتربين في محافظة بورسعيد وهم

- قسم أول الجنوب ومقره.

- الإدارة المتكاملة لبحيرة المنزلة بالمنطقة الصناعية بجنوب بورسعيد

- قسم الضواحي ومقره جمعية المستثمرين بالمنطقة الحرة للاستثمار بشارع محمد على.

- قسم الشرق.

- مدرسة الفرما الابتدائية بجانب محطة قطارات بورسعيد.

- الهيئة الاقتصادية شارع عزمي بجوار ميناء بورسعيد.

- قسم الزهور ومقره.

- مدرسة شهداء بورسعيد المشتركة بالمناصرة.