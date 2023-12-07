موعد طرح فيلم «عصابة عظيمة» لإسعاد يونس.. يجمع بين الكوميديا ​​والأكشن

طرحت الشركة العربية للسينما، البوستر الرسمي لفيلم «عصابة عظيمة» بطولة الفنانة إسعاد يونس، وذلك في ضوء الحملة الترويجية للعمل، قبل طرحه في دور العرض.

الفيلم يطرح في دور العرض يناير المقبل

وأوضحت الشركة المنتجة، في بيانٍ، أنّ فيلم «عصابة عظيمة» سيُطرح في دور العرض اعتبارًا من شهر يناير المُقبل، ليُشارك رسميًا في موسم أفلام رأس السنة الجديدة.

وتعود إسعاد يونس إلى شاشة السينما بعد سنوات طويلة من الغياب، بفيلم جديد مليء بالكوميديا ​​والأكشن، من تأليف هاجر الإبياري، وإخراج وائل إحسان.

الفيلم من بطولة إسعاد يونس، محمد محمود، كريم عفيفي، رنا رئيس، مصطفى عنبة، فرح الزاهد، و الطفلة لوسيندا سليمان، بجانب ظهور عدد من ضيوف شرف مثل: النجم محمد ثروت، عارفة عبد الرسول، إبراهيم السمان، وأحمد عزمى. الفيلم مليء بالكوميديا ​​المضحكة، التقلبات في الحبكة، الأحداث الجذابة.