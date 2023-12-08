طريقة الاستعلام عن اللجنة الانتخابية في كفر الشيخ بالرقم القومي من الموبايل

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ، بالرقم القومي عبر الموبايل، وذلك تيسيرًا على المواطنين ليتمكن كل شخص من معرفة اللجنة الانتخابية عبر الموبايل في دقيقة واحدة.

وتستعرض «الوطن» خطوات ورابط الاستعلام عن اللجنة الانتخابية بمحافظة كفر الشيخ بالرقم القومي من الموبايل في السطور التالية.

معرفة لجنتك الانتخابية بالرقم القومي

وبحسب الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنّه يمكن للناخبين بمحافظة كفر الشيخ معرفة اللجنة الانتخابية عن طريق الموبايل من خلال الخطوات الآتية:

- الدخول على موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال الضغط هنا.

- إدخال الرقم القومي كاملًا.

- الضغط على استعلام وستظهر التفاصيل فورًا.

لجان المغتربين في كفر الشيخ

وكشف الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، أماكن وعناوين لجان المغتربين في كفر الشيخ، والتي تضمنت اللجان الآتية:

1- مدينة كفر الشيخ: مدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية بميدان صنعاء، شارع المحافظة بمدينة كفر الشيخ.

2- مدينة بلطيم: مدرسة بلطيم الثانوية الصناعية بالمنطقة الصناعية خلف مركز شرطة البرلس ببلطيم.

3- مدينة مطوبس: مدرسة الشهيد جلال الشامي الإعدادية.

4- مدينة دسوق: مدرسة جمال عبدالناصر الثانوية العسكرية للبنين- أول طريق فوه - دسوق.

5- مدينة الحامول: مدرسة مصنع السكر الصناعية للبنين - أمام مصنع السكر.

14 لجنة عامة في كفر الشيخ

وتضم محافظة كفر الشيخ 14 لجنة عامة مقسمة على مراكز ومدن وقرى المحافظة، و508 مراكز انتخابية، فيما يبلغ عدد اللجان الفرعية 524 لجنة تتضمن 5 لجان فرعية للوافدين، وذلك لاستقبال مليوني و339 ألفاً و800 ناخب.