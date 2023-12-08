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مطار مرسى علم يستقبل 83 رحلة طيران تقل آلاف السائحين الأسبوع المقبل

كتب:

شاذلى عبدالراضي
02:34 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
السياح بفنادق مرسى علم

السياح بفنادق مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي 83 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا، تقل الآلاف من السائحين الأجانب، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

مطار مرسى علم يستقبل آلاف السائحين 

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن مطار مرسى علم يستقبل 83 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات 11 دولة أوروبية تقل حوالي 17 ألف سائح على مدار الأسبوع المقبل، بدءا من غد السبت وحتى نهاية الأسبوع، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات.

تدفق السياح إلى شواطئ مرسى علم

وأكد «عثمان» تدفق آلاف السائحين إلى مرسى علم تزامنا مع قرب لاحتفالات الكريسماس ورأس السنة وبدء موسم السياحة الشتوي في أوروبا، لافتاً إلى استعدادات فنادق مرسى علم لاحتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، حيث يحرص آلاف السياح الأجانب على قضاء إجازتهم على شواطئ مرسى علم التي أصبحت وجهة سياحية مفضلة لدى السياح الأجانب.

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بقلم شاذلى عبدالراضي