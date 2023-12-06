بزي بابا نويل.. آلاف السياح يحتفلون بعيد سانتا كلوز على شواطئ مرسى علم

احتفل الآف السائحين الأجانب اليوم الأربعاء، بـ«سانتا كلوز» اليوم الأربعاء ذكرى وفاة القديس نيكولاس والذي يتزامن في السادس من شهر ديسمبر وشمل الاحتفال ارتداء زي «بابا - نويل»، وتوزيع الورود والعصائر الفريش والحلوى على الأطفال والتقاط الصور التذكارية.

آلاف السياح على الشواطىء

وقال عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر في تصريحات لـ«الوطن»، إن الفنادق نظمت الاحتفال بذكرى سانتا نيكولاس وهي ذكرى وفاة القديس نيقولاس في السادس من شهر ديسمبر وهو قديس المسيحيين في أوروبا.

وأوضح عثمان أن آلاف السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من 12 دولة أوروبية شاركو في الاحتفال إذ استقبلت مرسي علم حوالي 19 ألف سائح الأسبوع الجاري على متن 95 رحلة طيران على شواطئ مرسى علم، لافتا إلى أن الإحتفال ضم زي بابا نويل التجول بشخصية بابا نويل على شواطئ مرسى علم، كما شمل توزيع الوورد والحلوى على الاطفال وبوفيه خاص لهذه المناسبة يضم فواكه متنوعة وعصائر طازجة.

القديس نيقولا

وأوضح أن القديس نقولا أو القديس نيكولاس، هو أسقف يوناني أحد أشهر كبار القديسين المسيحيين كان أسقفًا على مدينة ميرا، شارك في أحد المجامع المسكونية، ونُسجت حوله الكثير من القصص عُرف بشخصية بابا نويل لأنه كان يوزع المال والأيقونات على المحتاجين ليلًا في الخفاء و يحتفل المسيحيون الأرثوذكس والكاثوليك بعيده في 6 ديسمبر من كل عام.