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مطار مرسى علم يستقبل 22 رحلة طيران تقل آلاف السائحين من 9 دول أوروبية

كتب:

شاذلى عبدالراضي
08:18 ص | الخميس 07 ديسمبر 2023
وصول السياح إلى فنادق مرسى علم

وصول السياح إلى فنادق مرسى علم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الخميس، 22 رحلة طيران سياحية آتية من مطارات 9 دول أوروبية تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات، حسب جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

وصول 22 رحلة طيران إلى مرسى علم 

وأشار عاطف عثمان الخبير السياحي بالبحر الأحمر، إلى أنّ جدول تشغيل الرحلات المعلن بالمطارات، أكد وصول 22 رحلة طيران سياحية آتية من مطارات «إيطاليا وألمانيا والتشيك وبولندا وبلجيكا وهولندا وسويسرا ولوكسمبرج والنمسا»، على متنها نحو 4500 سائح، ضمن 95 رحلة طيران خلال الأسبوع الجاري.

وأكد الخبير السياحي، انتعاش السياحة بفنادق مرسى علم، تزامنًا مع بدء موسم السياحة الشتوي في أوروبا، وتوافد الآلاف من السائحين الأجانب من مختلف الجنسيات عبر عشرات رحلات الطيران.

انتعاش السياحة بفنادق مرسى علم

ولفت إلى ارتفاع نسبة الإشغالات بالفنادق إلى 80% منذ مطلع شهر ديسمبر الجاري، متوقعًا زيادة نسبة الإشغالات خلال احتفالات أعياد الكريسماس ورأس السنة، لتتعدى حاجز الـ90%.

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بقلم شاذلى عبدالراضي