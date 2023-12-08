«الزقازيق» ضمن أفضل 500 جامعة عالميا طبقا لتصنيف الجامعات الخضراء

أظهر التصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة «UI Green Metric» لعام 2023 تحقيق جامعة الزقازيق تقدماً متميزاً في الترتيب ضمن أفضل 500 جامعة على مستوى الجامعات العالمية، إذ جاءت جامعة الزقازيق في المركز 497 عالميا والمركز 11 محليا بين 1183 جامعة على مستوى العالم وضمن 26 جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف.

جامعة الزقازيق ضمن أفضل 500 جامعة عالميا

وأعلن الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق، حصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز طبقا للتصنيف العالمي للجامعات الخضراء صديقة البيئة «UI Green Metric» في مجال التنمية المُستدامة لعام 2023، التي صنفت وقيمت 1183 جامعة على مستوى العالم، حيث جاءت جامعة الزقازيق ضمن المركز 497 جامعة على مستوى العالم و11محليا ضمن 26جامعة مصرية ظهرت في هذا التصنيف.

التزام جامعة الزقازيق بخطوات التنمية المستدامة

كما أشاد «الدرندلي» بالإنجاز الذي تم تحقيقه، وحصول الجامعة على ترتيب عالمي متميز، والذي اشتركت به الجامعة لأول مرة ضمن هذا التصنيف العالمي الجامعات الخضراء، مشيدا بالجهود المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالِ من التميز والريادة الإقليمية والدولية، مشيراً إلى التزام الجامعة بأهداف التنمية المستدامة المواكبة لاستراتيجية التنمية المستدامة الخاصة بمصر.

كما أشاد الدكتور إيهاب الببلاوي، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، بما حققته الجامعة من تقدم في هذا التصنيف، مؤكداً أن الجهود المبذولة لتحسين البحث العلمي له أكبر الأثر في تحقيق مراكز متميزة في التصنيفات العالمية.

ومن جانبها أكدت الدكتورة نجلاء فتحي مستشار رئيس الجامعة لتطوير الأداء والتصنيف الدولي، أن الجامعة تولي اهتماما كبيرا للمشاركة في التصنفيات العالمية المختلفة ومتابعة التقدم في هذه التصنيفات العالمية لأنها تعطي الجامعة مكانتها الدولية المميزة، موضحة أن تصنيف Green Metric يقيم البيئة الداخلية للحرم الجامعي كبيئة خضراء ومستدامة من خلال 6 معايير و39 مؤشرا لمواجهة التغيرات المناخية والحفاظ على المواد من الطاقة والمياه والغذاء، و6 مؤشرات رئيسية هي البنية التحتية بنسبة 15% والطاقة والتغيرات المناخية 21% وإدارة النفايات 18% واستخدام الماء 10%، والمواصلات، والتعليم والبحث 18%.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة، مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الأعمال والتصنيف الدولي بالجامعة، أن تصنيف المقياس الأخضر العالمي للجامعات الذي تنظمه جامعات إندونيسيا، يعد أحد أهم التصنيفات العالمية المعنية بالجامعات الخضراء الصديقة للبيئة، مشيرا إلى أن جامعة الزقازيق انضمت لأول مرة في هذا التصنيف هذا العام 2023، حيث حصلت على ترتيب متقدم على مستوى الجامعات العالمية الخضراء.