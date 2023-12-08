9 معلومات عن الطبيب ياسين عبد الغفار بعد إطلاق اسمه على شارع في مدينة نصر

أطلقت محافظة القاهرة، اسم الدكتور ياسين عبد الغفار، على شارع عمارات هيئة التصنيع، المتفرع من مكرم عبيد بشرق مدينة نصر، وذلك تخليدا لاسم الراحل ودوره في خدمة المجتمع.

من هو ياسين عبد الغفار؟

نشرت محافظة القاهرة، عددا من المعلومات عن الدكتور ياسين عبد الغفار، وإسهاماته في مجال الطب، ومنها:

- ولد ياسين عبد الغفار في 26 يناير 1917

- حصل على بكالوريس الطب والجراحة عام 1940

- حصل على زمالة الكلية الملكية بلندن

- حصل على الدكتوراة من جامعة القاهرة عام 1945

- ركز على دراسة الأورام واهتم في أبحاثه بدراسة أورام الكبد

- إنشاء وحدة متخصصة بكلية طب عين شمس لدراسة أورام الكبد

- قام بإنشاء جمعية أصدقاء مرضى الكبد في الوطن العربي، لدعم المرضى في مواجهة المرض

- أسهم في إدخال تطعيم ضد التهاب الكبد الفيروسي «ب» في مصر

- أول من فكر في إنشاء أول معهد كبد متخصص في مصر

تخليد الرموز

يذكر أن محافظة القاهرة أطلقت أسماء عدد من الرموز على عدد من المشروعات والمحاور بالعاصمة، تخليدا لدورهم، وتكريما لما بذلوه في خدمة الوطن.