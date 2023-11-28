المباخر في مصر القديمة.. رمز الطب والسحر والطقوس الدينية

أكّد قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، أن متحف تل بسطا بالشرقية أفرد مساحة لإعلان أهمية المباخر في الدولة المصرية القديمة، وذلك ضمن زاوية «للأثر حكاية»، التي تلقي الضوء على أهم القطع الأثرية التي يحتويها المتحف، ومنها المباخر التي كان لها دورا بارزا في مصر القديمة، واستخدمها المصريون القدماء في الطب والسحر والطقوس الدينية.

استخدام البخور في الوصفات الطبية

أضاف قطاع المتاحف، في بيان، أن متحف تل بسطا بالشرقية أوضح أيضا خلال «نافذة للأثر حكاية» أن عملية حرق البخور كان أحد الطقوس في العبادة المصرية القديمة بشكل يومي داخل أروقة المعابد، إذ استخدم المصريين القدماء البخور في جوانب أخرى مثل الوصفات الطبية والتطيب الشخصي وتعطير الملابس والمنازل، وأيضا من أجل الحماية من الأرواح الشريرة، إضافة إلى استخدامه في الطقوس الجنائزية والاحتفالات الدينية.

أنواع المباخر في مصر القديمة

أشار قطاع المتاحف، إلى أن متحف تل بسطا، أوضح أن المباخر في مصر القديمة كانت تضم 5 أنواع، هي:

مباخر كأسية الشكل: عثر على هذا النوع في مقابر عصر الأسرة الرابعة، وكانت أما بغطاء أو بدون غطاء.

مباخر ذات قاعدة مرتفعة: عثر عليها في أبيدوس وتؤرخ بالعصر العتيق، واستمر هذا النوع حتى العصر المتأخر.

مباخر على هيئة الذراع: ظهر هذا النوع في عصر الدولة الوسطى، ويحوى صندوق البخور وطبق لحرق البخور ومنها نماذج بالمتحف المصري بالقاهرة.

باخر ناقوسية الشكل: ترجع لعصر الدولة الوسطى صورت على التوابيت ويصاحبها الغطاء؛ وظل يستخدم هذا النوع حتى العصر المتأخر.

مباخر متنوعة الشكل: وهي مثل الأطباق.