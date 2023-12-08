5220 شكوى ضمن حصاد نشاط جهاز حماية المستهلك خلال أسبوع (انفوجراف)

أصدر المركز الإعلامي لجهاز حماية المستهلك، «الانفوجراف الأسبوعي» حول حصاد أهم الأنشطة والشكاوى والبلاغات الواردة لمركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى والحملات الرقابية التي قام بها الجهاز خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 1 حتى 7 ديسمبر الماضي.

مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز

تلقي مركز استقبال وفحص البلاغات والشكاوى بالجهاز، عدد 5220 شكوى وبلاغا من المواطنين خلال الأسبوع الجاري عقب الطرق المختلفة للورود، وعقب الانتهاء من أعمال المراجعة والفحص المبدئي للشكاوى والطلبات تم تحويلها للإدارات المعنية بالجهاز للتحقيق فيها وإزالة أسبابها.

كما تلقى في ذات الأسبوع عدد 166 بلاغا عن الأسعار بعدة مناطق مختلفة، وعلى الفور تم إحالة هذه الشكاوى لإدارات الرقابة علي الأسواق – التحريات – أفرع الجهاز بالمحافظات والتي بدورها قامت بتوجيه حملات رقابية علي المناطق الوارد منها البلاغات وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وإزالة أسباب الشكاوى والبلاغات.

الحملات الرقابية

حملات رقابية مكبرة وموسعة يشنها جهاز حماية المستهلك علي مدار الساعة من خلال الإدارة العامة للرقابة علي الأسواق – الإدارة العامة للتحريات بقطاع القاهرة الكبري بالإشتراك مع أفرع الجهاز بالمحافظات خلال الأسبوع الجاري، لتحقيق الإنضباط في الأسواق ومنع أية ممارسات ضارة غير منضبطة في حالات عدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بأزيد من السعر، ومتابعة ما يتم اتخاذه من إجراءات ضد أي تاجر مُخالف مستغل يقوم بحجب السلع عن التداول أو المُضاربة في سعرها.

- يهيب رئيس الجهاز بالتجار والموردين بضرورة الإعلان عن الأسعار والإلتزام بالبيع وفقًا للأسعار المعلنة، وسيتم تطبيق القانون حيال المخالفين بكل قوة وحزم.

كما يناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا، أو عبر خدمة الواتس اب 01577779999.