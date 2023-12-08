القبض على 3 متهمين في المنيا بتهمة النصب على عملاء البنوك

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم من خلال تلقيهم مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وبتقنين الإجراءات ضُبطت 3 عناصر إجرامية، في دائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، من مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي، وعثر بحوزتهم على مبلغ مالي «عملات أجنبية» – 7 بطاقات دفع إلكتروني – 12 هاتف محمول – 8 شرائح خطوط هواتف محمولة – ساعة يد – سيارة»، وبفحص الهواتف فنيا تبين احتوائها على العديد من الدلائل التي تؤكد نشاطهم الإجرامي.

وبمواجهتهم أقروا بنشاطهم الإجرامي على النحو المشار إليه، كما أقروا بارتكابهم عدة وقائع بالأسلوب ذاته، واتخذت الإجراءات القانونية.