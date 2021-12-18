ضبط تاجري عملة بـ7 ملايين جنيه.. وغلق شركة تنصب على راغبي الدراسة بالخارج

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية للتصدى للجريمة بشتى صورها .. فقد أكدت معلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (شخصين "أحدهما يعمل بالخارج"– مقيمين بمحافظة قنا) بممارسة نشاطاً إجرامياً تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

جاء ذلك من خلال قيام الأول بتجميع مدخرات العاملين المصريين المتواجدين بالدولة التى يعمل بها ، وقيامه بالإتفاق مع بعض التجار والمستوردين المصريين على دفعه قيمة البضائع التى يقومون بشرائها من بعض الدول "بالعملة الأجنبية" مقابل قيامهم بإيداع قيمة تلك البضائع فى حساب الثانى بالبريد المصرى وهو ما يعرف بنظام المقاصة ، ويقوم الثانى عقب تلقيه تلك التحويلات بتسليمها نقداً لأهلية العاملين المصريين داخل البلاد أو إرسالها لهم من خلال حوالات بريدية وذلك مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة .. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم الثانى وأمكن ضبطه وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه ، بالإشتراك مع الأول "المتواجد حالياً بإحدى الدول" ..كما تبين حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى (7) مليون جنيه.

الداخلية تتصدى لجرائم النصب والاحتيال

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (صاحب شركة لإلحاق الطلاب للدراسة بالخارج "يحمل جنسية إحدى الدول" مقيم بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان بالقاهرة).. بإنشاء كيان وهمى كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول وإتخاذه وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى فى النصب والإحتيال على المواطنين من راغبى السفر للخارج لإستكمال دراستهم بالجامعات الأجنبية ، وأعلن مــــن خلال شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت" بأن شركته حاصلة على وكالة رسمية من العديد من الجامعات الأجنبية – على خلاف الحقيقة– بقصد إستقطاب الضحايا والإستيلاء على أموالهم.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه بمقر الشركة وضُبط بداخلها (14 جواز سفر مصرى بأسماء أشخاص مختلفة خاصين بضحاياه - 2 أكلاشيه- 45 عقد إلحاق الطلبة للدراسة بالجامعات الدولية بأسماء أشخاص مختلفة- 3 دفاتر إيصالات إستلام- مجموعة من صور المستندات الخاصة براغبى السفر للدراسة بالخارج- هاتف محمول بفحصه تبين إحتوائه على موقع إلكترونى بإسم الأكاديمية والإعلان بكونها الوكيل الحصرى للعديد من الجامعات الأجنبية).

بمواجهة المتهم المذكور أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه.

التصدي لجرائم الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني

ووردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة تفيد قيام (شخصين – مقيمان بمركز شرطة العدوة بالمنيا بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين من خلال الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية وإستخدامها فى إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكترونى ، فضلاً عن قيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية المسجلة بأرقام هواتف محمولة تخُص أشخاص آخرين بزعم تحديث بياناتهم البنكية والإستيلاء على تلك المبالغ عقب ذلك .

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنيا تم إستهدافهما وأمكن ضبطهما وبحوزتهما ( 5 هواتف محمولة - مبلغ مالى من متحصلات نشاطهما الإجرامى) وبفحص الهواتف المحمولة فنياً تبن أنها تحتوى على العديد من بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى المستولى عليها من الضحايا - الرسائل النصية المرسلة من الضحايا تفيد تعرضهم لوقائع نصب - إيميلات إلكترونية بأسماء وهمية والمستخدمة فى إجراء المعاملات التجارية على مواقع التسوق الإلكترونى).

بمواجهة المتهمين أقرا بممارسة نشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه ، كما أمكن الإستدلال على عدد (3) من المجنى عليهم وبسؤالهم قرروا تعرضهم لوقائع نصب وإحتيال من قبل المتهمين المذكورين بالأسلوب الإجرامى المشار إليه والإستيلاء على أموالهم.