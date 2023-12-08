رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

مصر تختار رئيسها

انتخابات المصريين بالداخل

00 أيام
:
00 ساعات
:
00 دقائق
:
00 ثواني

ضبط شخصين بحوزتها أسلحة نارية غير مرخصة في البحيرة

كتب:

محمد بركات
03:31 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
ارشيفية- اسلحة نارية

ارشيفية- اسلحة نارية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن اتجار شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة البحيرة، في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

وضُبط المتهمان بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما 16 سلاحًا ناريًا، وعدد من الطلقات، خزينة.

وأقر المتهمان بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

ضبط عامل في سوهاج بتهمة إدارة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية

القبض على عاطل بتهمة تصنيع وإصلاح الأسلحة النارية في بني سويف

حبس حداد لإدارته ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بكفر الدوار

القبض على عاطل يدير ورشة لتصنيع وإصلاح الأسلحة النارية بالقليوبية
بقلم محمد بركات