ضبط شخصين بحوزتها أسلحة نارية غير مرخصة في البحيرة

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن اتجار شخصين لأحدهما معلومات جنائية، مقيمان بمحافظة البحيرة، في الأسلحة النارية والذخائر دون ترخيص.

وضُبط المتهمان بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وبحوزتهما 16 سلاحًا ناريًا، وعدد من الطلقات، خزينة.

وأقر المتهمان بحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الاتجار، واتخذت الإجراءات القانونية.