عاجل.. معلومات عن مهاجم الأهلي المنتظر.. «حسم الصفقة خلال أيام»

كشف الإعلامي سيف زاهر عن أن النادي الأهلي سينهي صفقة المهاجم خلال أيام، ليكون بديلا للفرنسي أنتوني موديست، والذي لم يقدم أوراق اعتماده رفقة القلعة الحمراء حتى الآن.

وقال زاهر، خلال حديثه ببرنامج ملعب أون تايم: «لجنة التخطيط بشركة الكرة والجهاز الفني بالنسبة لهم الهدف الأول في يناير هو مهاجم أفريقي قوي مش هيبدأ الموسم المقبل إلا بتواجد مهاجم أفريقي قوي».

سيف زاهر: فيه 3 لاعبين الأهلي فاتح معاهم اتصال وتابع : «فيه 3 لاعبين الأهلي فاتح معاهم اتصال وخلال أيام هيخلص مهاجم الأهلي الأفريقي وبرقم كبير ولاعب قدمه في الملعب وبيلعب مع نادي كبير في أفريقيا افتكره الكلام ده كويس هتسمعوا نهاية الموسم هذا الخبر ودي هتكون أهم صفقة ومش هتقبل قسمة على اثنين وممكن يكون فيه 2 مهاجمين لأن الفريق لا يمتلك مهاجم نهاية الموسم موديست راحل وصلاح محسن لا نعرف مصيره حتى الآن».