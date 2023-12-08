الكشف على 1224 مواطنا في قافلة طبية بالبحيرة

نظمت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية لخدمة أهالي قرية واقد بكوم، وتم الكشف خلالها على 1224 مواطنا مجانا، من خلال 9 عيادات طبية.

قافلة طبية مجانية في البحيرة

تأتي القوافل الطبية في إطار خطة الدولة وجهود محافظة البحيرة لتكثيف عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع، وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف عمل القوافل الطبية العلاجية، وتحت رعاية الدكتور هاني جميعة وكيل وزارة الصحة بالبحيرة.

وتنوعت أعمال القافلة بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة «عيادتي الباطنة 301 - عيادة الأطفال 237 - الجراحة 126 - النساء 95 - تنظيم الأسرة 37 - العظام 171 - الأسنان 76 - الأنف والأذن 181».

كما تواجد خلال القافلة معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، كذلك عيادة الكشف المبكر للضغط والسكر ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

خدمات التثقيف الصحي في البحيرة

وشهدت القافلة تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة، كما تم صرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.