مايا مرسي: المرأة المصرية «رقم صحيح» في معادلة المجتمع

استعرض تقرير لغرفة الأخبار، مُذاع على شاشة «إكسترا نيوز»، بعنوان: «صوتهن يصنع الفارق.. مشاركة المرأة المصرية في الانتخابات الرئاسية»، أهمية المرأة المصرية ودورها في الانتخابات الرئاسية الحالية، كونها «درة التاج للمشهد الانتخابي».

ووفقاً للتقرير، فإنَّ المرأة المصرية في كل موقف يمر به الوطن تكون في الصدارة وتشحذ الهمم وتؤكد أنها رقم صحيح في معادلة المجتمع، فهي لم تغب يوما عن تلبية نداء الوطن، فاستحقت عن جدارة لقب «العظيمات»، وفي كل الاستحقاقات التاريخية لمصر نجد المرأة المصرية كما هي، سواء الحروب أو الأزمات والتحديات.

بدورها، قالت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، إنَّ هناك حملة توعية للمرأة المصرية وحثها على المشاركة في العملية الانتخابية، تحت شعار «مصر بتناديكي من جديد».

مصر بتناديكي من جديد

وأضافت «مرسي»: «رسالتي إلى كل سيدة مصرية وطنية أصيلة، انزلي وشاركي بصوتك في الانتخابات الرئاسية 2024، ودورك كان عظيم ومشرف ورفعت رأس مصر عالياً وأبهرت العالم في كل الاستحقاقات الدستورية السابقة، واليوم مصر تناديكي من جديد لاستكمال الدور الوطني العظيم».

المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري للمرأة

وتابعت: «المشاركة في الانتخابات الرئاسية حق دستوري للمرأة وواجب عليها أيضاً، وصوت المرأة ومشاركتها سيحدد شكل مستقبل أبنائها وبناتها، وسيحافظ على أمن واستقرار وطننا الغالي مصر، شجعي أسرتك وجيرانك من جديد ووصلي صوتك للعالم عشان يعرف ازاي الست المصرية هي الضهر والسند لبلدها، صوتك مهم وبيفرق، صوتك أمانة وبلدك أمانة».