النيابة الإدارية تتابع وصول القضاة لمقار الانتخابات الرئاسية

بدأت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية برئاسة المستشار عبد الرؤوف موسى مباشرة أعمالها بمتابعة توجه أعضاء النيابة الإدارية المكلفين بالإشراف على اللجان العامة والفرعية بمحافظات مصر المختلفة إلى مقرات المحاكم الابتدائية المختلفة على مستوى الجمهورية لاستلام الأوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية التي سوف تجري صباح يوم الأحد المقبل.

الغرفة تتابع انتقال الأعضاء لمقارهم

كما تابعت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية انتقال أعضاء النيابة الإدارية إلى المحافظات البعيدة المكلفين فيها بالإشراف على اللجان الانتخابية المختلفة ومتابعة تسكينهم.

أشادت غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية بالدور الذي تقوم به الهيئة الوطنية للإنتخابات والجهاز المعاون لها وتوفيرهم جميع الوسائل والسبل التي تمكن أعضاء الهيئات القضائية من مباشرة واجبهم الوطني وتقديم الهيئة الوطنية للانتخابات الدعم الكامل للقضاة لتسهيل مهمتهم وانعكاس ذلك على استلام أعضاء الهيئات القضائية للاوراق والمهمات المتعلقة بالعملية الانتخابية بكل سهولة ويسر.

توفير وسائل المواصلات

ووفرت الهيئة الوطنية للانتخابات وسائل المواصلات المناسبة لنقل أعضاء الهيئات القضائية إلى المحافظات البعيدة والأماكن النائية لتسهيل مهمة القضاء وتخفيف العبء عليهم.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات نادي النيابة الإدارية سوف تستمر في أداء أعمالها لحين الانتهاء من كامل أعمال الاقتراع والفرز.