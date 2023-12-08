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«تعليم البحيرة»: 650 مدرسة جاهزة لاستقبال المواطنين في الانتخابات

كتب:

إحسان شعبان
03:31 م | الجمعة 08 ديسمبر 2023
أماكن لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة

أماكن لجان الانتخابات الرئاسية في البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، على الجهود الكبيرة التي تمت خلال الفترة الماضية بجميع الإدارات، لرفع درجة الاستعداد بالمدارس وتوفير كافة سبل ووسائل الراحة للناخبين بالانتخابات الرئاسية المقررة انطلاقها الأحد 10 ديسمبر، وتستمر لمدة 3 أيام.

 

650 مدرسة جاهزة للانتخابات

وأشار «الديب» إلى أن البحيرة تشارك في العرس الديمقراطي بعدد 650 مدرسة تضم 803 لجان فرعية و13 لجنة وافدين.

تجهيز مقرات الانتخابات الرئاسية في البحيرة 

وشدد وكيل الوزارة على استمرار جاهزية جميع المقرات الانتخابية وتقديم كافة التيسيرات للمواطنين للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر، موضحا أن «تعليم البحيرة» ترسل رسالة متحضرة للعالم أجمع أن مصر رأيها و قرارها من شعبها، مؤكدا أن الشعب المصري يملك من القوة والفطنة والحكمة ما يجعله قادرا على صناعة حاضره ومستقبله، والانتخابات القادمة ستشهد تعليم الأجيال كيف تكون الحرية والديمقراطية بتواجد جميع الأعمار والفئات.

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