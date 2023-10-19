أبرز المعلومات عن مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها.. فرصة لرعاية النابغين

«مواهبك وأفكارك واختراعاتك في رعايتنا» شعار رفعه مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها منذ إنشائه وإطلاقه في عام 2022 ليكون حاضنة لرعاية الموهوبين والنابغين والمبدعين من طلاب الجامعة، وتعهدهم بالتحفيز والتوجيه والتدريب، وتوفير البيئة المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم وصقل مواهبهم، وإتاحة الفرصة أمامهم لعرض إبداعاتهم وابتكاراتهم وتسويقها بالتعاون مع مختلف المؤسسات المنوط بها رعاية الموهوبين والمبدعين والنابغين.

قالت الدكتورة منى نصر، مدير مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها، لـ«الوطن»، إن المركز يؤسس حاليا قاعدة بيانات للطلاب الموهوبين والمبتكرين بالجامعة في شتى المجالات الفنية والأدبية والتكنولوجية والرياضية والعلمية، ويأمل من كل طالب موهوب أو مبدع أو مبتكر أو يجد في نفسه تميزاً ونبوغاً في مجال من المجالات السابقة أن يتقدم.

رؤية مركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها

أشارت نصر إلى أن رؤية مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها تهدف إلى اكتشاف كل الموهوبين، وصقل مهاراتهم الإبداعية والابتكارية والفنية وتطويرها، مع توفير بيئة حاضنة ومحفزة للموهوبين والمبدعين من كل فئات منسوبي الجامعة، وإشراكهم في استكمال المشهد العام للدولة.

رسالة مركز الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها

وأضاف نصر أن رسالة المركز المساهمة في إعداد وتهيئة البيئة المناسبة للمساعدة على اكتشاف الموهوبين لملكاتهم وقدراتهم وتنمية القدرات الفنية والرياضية والعلمية والابتكارية والإبداعية إلى إبداع متحقق في الواقع، لمواكبة التطور في كل المجالات، من خلال آليات واضحة ومقصودة ومحطط لها لاكتشاف الموهوبين والمبدعين.

الأهداف الاستراتيجية

وأضافت أن الأهداف الاستراتيجية لمركز رعاية الموهوبين والمبدعين بجامعة بنها كالتالي:

- وضع آليات علمية ودقيقة ومستدامة لاكتشاف الموهوبين والنابغين والمبدعين.

- إيجاد بيئة تتيح للموهوبين إبراز قدراتهم وتنمية إمكاناتهم ومواهبهم.

- تنمية روح الإبداع لإظهار المواهب محليا وإقليميا وعالميا.

- توجيه الطلاب الموهوبين للتعامل مع مستجدات العصر بفاعلية.

- تصميم برامج محددة لتلبية اجتياجاتهم وتنمية قدراتهم.

- تعزيز الانتماء الوطني لدى الموهوبين وتوجيه قدراتهم في سبيل ذلك.

- تنمية وعي المجتمع الجامعي بأهمية الموهبة والنبوغ والإبداع.

وأشارت نصر إلى أن الأهداف الخاصة للمركز كالتالي:

- تحويل المركز إلى حاضنة لكل الموهوبين والنابغين والمبدعين من طلاب الجامعة.

- تسويق الابتكارات والإبداعات للموهوبين من خلال المركز وتقديم الدعم لهم.

- التعاون مع مختلف المؤسسات الثقافية والفنية والمدنية المنوط بها رعاية الموهبة والنبوغ والإبداع.

- تنظيم لقاءات وزيارات ميدانية وعلاقات تعاون مشتركة بين الجامعة ومجموعة واسعة من الشركات والمؤسسات في القاطعين العام والخاص لخدمة الموهوبين والمبدعين وربطهم بسوق العمل لعرض مشاريع التخرج للمجالات متعددة التخصصات.