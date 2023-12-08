مايا مرسي تشارك بجلسة «دور المرأة في النهوض بالعمل المناخي»

شارِكت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في جلسة «دور المرأة في النهوض بالعمل المناخي» بحضور سوزان ميخائيل المديرة الإقليمية لهيئة الأمم المتحدة للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة للدول العربية، وبمشاركة الدكتور خالد زكريا بالجناح المصري خلال فعاليات المؤتمر الثامن والعشرين للدول الأطراف في الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتغير المناخ COP28، الذي بدأت فعالياته خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023 بدولة الإمارات العربية المتحدة.

مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ

تحدثت الدكتورة مايا مرسي عن مبادرة المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ التي اطلقتها مصر بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة الانمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة خلال استضافة مصر قمة المناخ COP27 العام الماضي ، موضحة انها مبادرة ذات تركيز إقليمي، وتعطي إفريقيا الفرصة لإحراز أهداف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المُناخ وتحقيقها من خلال تمكين المرأة، لتحقيق التآزر مع الآليات والمنصات الحالية التي تدعم المرأة.

قالت مايا مرسي: «سوف نواصل العمل على المبادرة حتى قمة المناخ القادمة COP29 وما بعدها لضمان تحقيق الاستدامة، يجب التكاتف والتنسيق بين جميع الجهات لإنجاح مثل هذه المبادرات المهمة».

أكد الدكتور خالد زكريا على ضرورة تضمين احتياجات المرأة في كافة آليات التعامل مع تغير المناخ ، ويجب أن تعمل مصر على الانتقال من الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة الي الموازنة المستجيبة لاحتياجات المرأة في موازنات تغير المناخ.

تجربة مصر في ملف المرأة والبيئة

تضمنت الجلسة ايضا عرضا حول تجربة مصر في ملف المرأة والبيئة وتغير المناخ خلال الفترة بين COP27 وCOP28 ، حيث تمت الإشارة إلى طرح مصر الدولي فيما يخص المرأة والبيئة وتغير المُناخ الذي اطلق أمام الأمم المتحدة في مارس من عام 2022 ، واستضافة مصر العام الماضي مؤتمر الأطراف cop27 بمدينة شرم الشيخ ، والذي تضمن تنظيم العديد من الجلسات والأنشطة في يوم المرأة للمؤتمر.. حيث تم الإعلان عن مبادرة المرأة الافريقية والتكيف مع تغير المناخ.

كما تمت الإشارة إلى برنامج محفز سد الفجوة بين الجنسين في العمل المناخي (GECA) والتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ووزارة التعاون الإسلامي لمراجعة القضايا البيئية للمرأة خلال الفترة التي سبقت عقد قبل Cop27 ، وخلال الفترة التي تلت ذلك وحتي Cop28، تم ترسيخ مجموعة أدوات رقمية للعمل مع جهات مختلفة بما في ذلك شركات القطاع الخاص ، حتي أصبح مركزًا شاملاً للشركات لتعزيز استراتيجياتها المناخية من خلال محفز قوي للمساواة بين الجنسين، وتعد أيضا دعوة للشركات للعمل على الاعتراف بالصلة التي لا يمكن إنكارها بين العمل المناخي والمساواة بين الجنسين.

كما تضمنت الجلسة أيضا الإشارة الي برنامج الشمول المالي (D-VSLA)، «تحويشة»، والإطار الوطني لتمكين الفتيات.