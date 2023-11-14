مايا مرسي تشارك في فعاليات إطلاق مستشفى وادي النيل لمبادرة صحة الأجنة

شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، صباح اليوم، في فعاليات إطلاق مبادرة صحة الأجنة، والتي أطلقتها مستشفى وادي النيل بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان، للحفاظ على الأجنة خالية من الأمراض المزمنة، لضمان أجيال جديدة خالية من المرض.

واستهلت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بتقديم خالص الشكر والتقدير إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، لوصول مبادرة «صحة المرأة صحة مصر» إلى 36.5 مليون سيدة، مؤكدة أنها المبادرة الأكبر على مستوى العالم، مؤكدة أن المبادرة تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن صحة المرأة هي أساس صحة مصر.

كما توجهت بالشكر إلى الحكومة المصرية على جهودها لتمكين السيدات والفتيات بإطلاق استراتيجية مصر 2030 التي تستهدف أيضًا ضمن محاورها صحة المرأة والفتيات والأطفال، كما أشادت بجهود وزارة الصحة في تلك المبادرة الهامة، وفي إطلاق مبادرة صحة الأجنة بالتعاون مع مستشفى وادي النيل.

أهمية مبادرة صحة الأجنة

وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أهمية مبادرة صحة الأجنة فهي تعد بداية جيدة للوصول إلى جيل جديد يتمتع بالصحة، مؤكدة أن شريحة كبيرة من السيدات والفتيات سوف يستفدن من هذه المبادرة، لافتة إلى أن هناك 27 مليون سيدة وفتاة من عمر 15 وحتى 45 عاما لديهن احتياجات مهمة ويحتجن رعاية متكاملة، خاصة فيما يتعلق بالصحة الإنجابية.

كما أوضحت رئيسة المجلس أنه لضمان صحة الأجنة يجب نشر ثقافة المباعدة بين الولادات، وأشارت على جهود المجلس القومي للمرأة في حملات طرق الأبواب وجلسات الدوار التي تعمل على رفع مستوى وعي السيدات في إطار الحفاظ على صحة المرأة بقرى ونجوع جميع المحافظات، مشيرة إلى نجاح المجلس خلال سبعة أعوام في تحقيق ما يزيد عن 59 مليون تواصل توعوي عبر الطرق، و ما يزيد عن 7 ملايين زيارة منزلية.

جهود المجلس

ونوّهت بجهود المجلس في كل من المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والإستراتيجية الوطنية للسكان والصحة الإنجابية وحقوق الإنسان.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي، كلمتها بضرورة التركيز علي توحيد الرسائل المتعلقة بالمبادرة مع وزارة الصحة ومستشفى وادي النيل لنشر الوعي للحفاظ على صحة المرأة لضمان صحة الأجنة، كما أوصت بضرورة التواصل مع كل الأعمار والفئات عبر منصات التواصل الاجتماعي وتوعيتهم برسائل بسيطة عن أهمية الحفاظ على صحة المرأة.