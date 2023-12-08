وزير الرياضة يشارك في افتتاح منتدى تنمية الشباب الصيني العربي بهاينان

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، افتتاح النسخة الثانية من منتدي تنمية الشباب الصيني العربي وأنشطة التبادل لقادة الشباب الصينيين والعرب، والذي نظمه اتحاد شباب عموم الصين في مقاطعة هاينان بالصين، تحت عنوان «تعزيز الشراكة بين الشباب الصينيين والعرب ودفع بناء الاقتصاد العالمي المفتوح»، بحضور 100 ممثل للشباب من مختلف الأوساط من الصين والدول العربية من أجل تنفيذ مخرجات القمة الصينية العربية الأولي.

زيارات ميدانية لوزير الرياضة

وتضمن المنتدى تنظيم زيارة للمشاركين إلى ميناء هاينان للتجارة الحرة، وتناول اللقاء إجراء مناقشات وزيارات ميدانية تركيزاً على موضوعات مثل التعاون الاقتصادي والتجاري، والأمن الغذائي، والابتكار التكنولوجي، والتنمية الخضراء، وتنمية الشباب.

العلاقات الثنائية

قال وزير الشباب والرياضة إن هذا المنتدى سيسهم في تطوير العلاقات الشبابية العربية الصينية، لا سيما المصرية الصينية، في ضوء العلاقات الدبلوماسية بين مصر والصين، وذلك في الوقت الذي تشهد العلاقات الثنائية بين مصر والصين عصراً ذهبياً في ضوء الصداقة المتميزة بين الزعيمان الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، والرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية، وفي ضوء ما توليه القيادة الصينية من اهتمام وتمكين حقيقي للشباب.

أشار صبحي إلى أن الدولة المصرية لديها اهتماماً كبيراً بالشباب، والتي من ضمنها إعداد أول استراتيجية وطنية للشباب والنشء 2023-2027)، والتي تهتم بتوسيع التبادل الشبابي بين الدول لا سيما مع الصين والدول العربية، وكذلك تنمية قدرات الشباب والنشء في مختلف التخصصات، وكذلك الاستفادة من الخبرات الدولية والعربية والوطنية، وذلك لتوفير فرص عمل ملائمة وحيوية، وكذلك الاهتمام بالدبلوماسية الشبابية لتمثيل الشباب المصري في المحافل الدولية بالصورة التي تواكب المستجدات العالمية كواحدة من المتغيرات العالمية الجديدة التي يقاس بها فاعلىة شباب الدولة.

مصر قبلة البطولات العالمية

وأضاف صبحي أن وزارة الشباب والرياضة تولي اهتمامها بجعل مصر قبلة البطولات العالمية الآن كواحدة من أهم مراكز الأحداث الرياضية والشبابية، وبالفعل شرعنا في ذلك باستضافة أحداث قرابة الـ325 حدثا رياضيا وشبابيا في الفترة الأخيرة مثل كأس العالم لكرة اليد والمؤتمر الكشفي العالمي العام القادم في مصر، وكذلك الاهتمام بالاستثمار الرياضي كواحد من ركائز الاقتصاد الجديد، حيث بلغت استثمارات وزارة الشباب والرياضة المصرية قرابة 22 مليار جنيه بالاضافة إلى 9 مليار جنيه شراكة مع القطاع الخاص بمراكز الشباب والأندية.