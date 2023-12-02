اتحاد مراكز شباب مصر ينظم لقاء حواريا لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية

تابع الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، اليوم الجمعة، الاستعدادات النهائية لإقامة اللقاء الحواري للمشاركة بالانتخابات الرئاسية، والذي يتم تنظيمه من خلال الاتحاد العام لمراكز شباب مصر بدءًا من ثاني أيام ديسمبر بمركز شباب أبو حماد.

يأتي ذلك بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وبمشاركة عدد من المحافظات، مثل القليوبية، الإسماعيلية، المنوفية، والغربية، وحضور العديد من الكيانات الشبابية والعديد من الشخصيات التنفيذية والسادة النواب والإعلاميين والشخصيات العامة بمحافظة الشرقية.

ويأتي اللقاء تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية وتوجيهات الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة والدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر، وإشراف الدكتور أيمن عبد المقصود وكيل المديرية للشباب والدكتور أحمد حماد مدير عام الإدارة العامة للشباب.

تعزيز المشاركة السياسية

من جانبه، أكد الدكتور محمود عبد العظيم وكيل الوزارة أن اللقاء الحواري لتعزيز المشاركة السياسية في الاستحقاقات الانتخابية يأتي في إطار خطة وزارة الشباب والرياضة نحو فتح قنوات اتصال مباشرة مع الشباب والسادة المواطنين وتنمية الوعي لدى كافة شرائح المجتمع والتعريف بالواجبات والحقوق التي تقع على عاتق كل فرد بالمجتمع.

وأشار إلى أن مديرية الشباب والرياضة بالشرقية قد نفذت العديد من اللقاءات الحوارية للشباب بمراكز الشباب في إطار تفعيل دورها التوعوي والمجتمعي.

نشر الوعي الثقافي

كما أشار الدكتور ماجد العزازي رئيس الاتحاد العام لمراكز شباب مصر أن تنظيم اللقاء الحواري يأتي في إطار حرص الاتحاد العام لمراكز شباب مصر على تأدية دوره في نشر الوعي الثقافي لدى المواطنين ومشاركة الشباب في تلك اللقاءات ودعم دورهم المجتمعي، كون شريحة الشباب هي الممثل الأكبر بالمجتمع المصري.

وأضاف أن اللقاء يأتي ضمن تعزيز المشاركة السياسية ونشر الوعي والتثقيف السياسي لحث المواطنين والشباب في الاستحقاق الرئاسي المقبل، وذلك لما تقدمه الدولة المصرية من استراتيجية ونموذج رائد في تمكين الشباب وتعريف الشباب بحقوقهم وواجباتهم بالدستور والقانون المنظم للانتخابات.

ومن المقرر أن يحضر اللقاء الحواري العديد من الشخصيات العامة، مثل محافظ الشرقية وأعضاء مجلس النواب والإعلاميين ورجال الدين ورؤساء الجامعات والمفكرين والكتاب.